"قمر الحصاد" يزين سماء الأرض احتفاء بالخريف

يتابع هواة الفلك والعلماء في عطلة نهاية هذا الأسبوع ظهور "قمر الحصاد"، حيث سيكون وجه القمر مضاء بالكامل في سماء الليل.

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ويعرف "قمر الحصاد" بأنه اكتمال القمر الذي يحدث مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام، وهذا يعني بالتأكيد نهاية الصيف والدخول الرسمي للخريف.

وسيظهر "قمر الحصاد" مساء يوم الجمعة 13 سبتمبر، حيث سيكون مرئيا بعد غروب الشمس، وسيبلغ ذروته في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 14 سبتمبر.

ويحدث البدر عندما يكون القمر الخاص بنا على الجانب الآخر من الأرض في مواجهة مع الشمس (بين الأرض والشمس)، ما يعني أن وجهه سيكون مضاء بالكامل في سماء الليل.

وعُرف بدر شهر سبتمبر باسم قمر الحصاد لدى أوائل القبائل الأمريكية الأصلية، نظرا لظهوره أثناء فترة حصاد الذرة، ولذلك يطلق عليه البعض اسم "بدر الذرة" (Full Corn Moon).

المصدر: ميرور