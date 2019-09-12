تأكيد وجود نجوم تحتوي على طاقة مظلمة

أوضح العلماء في جامعة هاواي الأمريكية أن بعض الثقوب السوداء تعد في الواقع أجراما كونية تحتوي على طاقة مظلمة تتوقف عليها سرعة توسع الكون.

وأثبت العلماء أن النجوم الضخمة قد تولد عند تحطمها أجراما كونية تشبه الثقوب السوداء. لكنها تحتوي على الطاقة المظلمة بدلا من قوة الجاذبية.

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وقال العلماء إنه في حال التأكيد النهائي لأمر تحول بعض النجوم القديمة الضخمة إلى أجرام محتوية على الطاقة المظلمة فسيكون من السهل تفسير توسع الكون الذي نرصده في الوقت الراهن.

يساعد هذا الأمر في إدراك ظاهرة تم رصدها عام 2016 عندما سجلت موجات الجاذبية الناجمة عن اصطدام ثقبين أسودين. ودلت الحسابات التي أجريت آنذاك على أن الكتلة الإجمالية للثقبين الأسودين تزيد عن الكتلة التي تنبأت فيها النمذجة الكمبيوترية.

واكتشف العلماء أن الأجرام المحتوية على الطاقة المظلمة تتنامى مع مرور الوقت. وتصبح كتلتها الإجمالية بعد اصطدامها أكبر بمقدار 4 – 8 مرات من الكتلة المتوقعة.

يذكر أن الطاقة المظلمة هي نوع من الطاقة يفترض العلماء أنها تتسبب في توسع الكون. وحسب العلماء فإن الطاقة المظلمة يمكن أن تشكل نسبة 70% من طاقة الكون.

المصدر: لينتا. رو