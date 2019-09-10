مشروع إعداد أول فيديو لثقب أسود يبتلع مع حوله!

كشف العلماء الذين يعملون في مشروع Event Horizon Telescope الخاص بتصوير الثقوب السوداء، أنهم يخططون لالتقاط صور متحركة لكيفية ابتلاع الثقب الأسود لما حوله من المواد الكونية.

ويفيد موقع Phys.org، بأنه وفقا للعلماء، جميع المواد والمعلومات اللازمة جاهزة وتجري معالجتها وتصنيفها، وفي عام 2020 المقبل ستكون لقطات الفيديو جاهزة للعرض.

ولقد راقب العلماء بواسطة عدد من التلسكوبات الثقب الأسود الضخم وسط مجرة Messier 87، حيث تُظهر الصورة التاريخية التي كشفوا عنها في مؤتمر عُقد في بروكسل، حلقة ساطعة تتشكل عندما ينحني الضوء في الجاذبية الشديدة حول ثقب أسود يزيد حجمه بمقدار 6.5 مليار مرة عن الشمس.

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ويذكر أنه في 6 سبتمبر الجاري حصلت مجموعة من العلماء العاملين في مشروع Event Horizon Telescope على جائزة Breakthrough Prize في مجال الفيزياء التي تعتبر "أوسكارا علميا" تثمينا لحصولهم على أول صورة لـ "ظل" الثقب الأسود في M87 - منطقة مظلمة على خلفية الإشعاع المطابقة لأفق الحدث. ويقع ذلك في المجرة الموجودة على مسافة 53 مليون سنة ضوئية من الأرض.

ويضم مشروع Event Horizon Telescope ثمانية مراصد تقع في أنتاركتيكا وتشيلي والمكسيك والولايات المتحدة وإسبانيا. ووفقا لعالم الفلك مايكل بريمر، تعمل هذه المراصد كتلسكوب واحد قطره 10 آلاف كيلومتر. وهذا يسمح لنا بزيادة دقة الصور التي نحصل عليها ومستوى تفاصيلها.

المصدر: لينتا. رو