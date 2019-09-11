وكالة الفضاء الأوروبية تحذر .. مئات الكويكبات تهدد الأرض!

يمكن أن تبدو فكرة اصطدام كويكب ضخم بالأرض وكأنها "مؤامرة" مستمدة من فيلم خيال علمي، ولكن وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تقول إن الأمر قد يصبح حقيقة واقعة قريبا.

وتشير تقديرات ESA إلى وجود 878 كويكبا في "قائمة الخطر"، بما يتعلق باحتمال ضربها للأرض.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، بالقول: "يجمع كتيب ESA جميع الكويكبات التي تملك فرصة "غير صفرية" للتأثير على الأرض في المائة عام القادمة، وهذا يعني أنه لا يمكن استبعاد التأثير، على الرغم من احتمال عدم حدوثه".

والمثير للقلق، أن كويكبا صغيرا للغاية قد يتسبب في "دمار خطير"، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

وللحد من مخاطر مثل هذا التأثير، تعاونت ESA مع العديد من الشركاء الدوليين للبحث عن الكويكبات، وتطوير التكنولوجيا لصدها.

وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيجتمع خبراء الدفاع الكوكبي في 3 مواقع في جميع أنحاء أوروبا، لتنسيق الجهود.

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وسيعقد الاجتماع الأول في الفترة بين 11 و13 سبتمبر في روما، حيث سيناقش الخبراء خطط "ناسا" لتحطيم المركبة الفضائية DART في كويكب Diymos-B، الذي يبلغ طوله 160 مترا.

وبعد ذلك، من 12 إلى 13 سبتمبر، سيجتمع الخبراء في ميونخ لمناقشة الكويكب 2006 QV89، الذي مرّ قرب الأرض في 9 سبتمبر الجاري.

وأخيرا، ستستضيف وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) يومي 16 و17 سبتمبر ورشة عمل للاستجابة لحالات الطوارئ، في دارمشتات بألمانيا، بهدف إقامة صلة بين ESA والحماية المدنية الوطنية.

وأضافت وكالة الفضاء الأوروبية: "توضح هذه الاجتماعات الثلاثة نطاق النشاط الذي يجري حاليا في جميع أنحاء العالم للتخفيف من مخاطر تأثير الكويكب، ولضمان الإنذارات المبكرة بمثل هذا التهديد، والاستعداد على الأرض في حالة وقوع ضربة غير متوقعة".

المصدر: ميرور