وكالة الفضاء الأوروبية تكشف سبب كارثة الصاروخ "فيغا"

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن سبب كارثة صاروخ النقل الخفيف "فيغا" الذي أطلق من مطار كورو الفضائي الفرنسي هو تدمير محرك المرحلة الثانية.

وقد أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية صاروخ النقل الخفيف "فيغا" من مطار كورو الفضائي في 11 يوليو الماضي، وعلى متنه القمر Falcon Eye-1 البصري- الإلكتروني لسبر الأرض الذي تعود ملكيته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لكن الصاروخ لم ينجح في وضع القمر الصناعي الإماراتي في مداره المقرر، بسبب تدمير محرك المرحلة الثانية. هذا القمر الصناعي من إنتاج شركة Arianespace الفرنسية، التي شكلت مع وكالة الفضاء الأوروبية لجنة للتحقيق في كارثة الصاروخ "فيغا".

إقرأ المزيد

ووفقا لما نشره موقع الوكالة، توصلت اللجنة المشتركة إلى استنتاج يؤكد أن سبب الكارثة كان تدمير محرك المرحلة الثانية. وقد وقعت الكارثة بعد مضي 130.850 ثانية على إطلاق الصاروخ، وتسببت في شطر الصاروخ إلى قسمين كبيرين.

هذا وقد أكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن إطلاق صواريخ "فيغا" الخفيفة سيبدأ في الربع الأول من عام 2020.

المصدر: نوفوستي