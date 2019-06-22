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شركة فرنسية تطلق قمرا استخباراتيا إماراتيا

الفضاء

شركة فرنسية تطلق قمرا استخباراتيا إماراتيا
Sputnik Aleksey Panov
صورة أرشيفية
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يتوقع أن تطلق قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية يومي 5 و24 يوليو القادم صاروخين فضائيين.

أولهما هو صاروخ "فيغا" الخفيف الحامل قمرا استخباراتيا للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وثانيهما هو صاروخ " أريان – 5" الثقيل الحامل على متنه القمرين الصناعيين للاتصال " Intelsat 39 " و" EDRS-C".

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أعلن ذلك ستيفان إسرائيل، رئيس شركة Arianespace الفرنسية التي تولت إطلاق الصاروخين.

وقال إن إطلاق صاروخ "فيغا" الفضائي سيجري في مصلحة الإمارات العربية وأوضح أن المقصود بالأمر هو القمر الصناعي Falcon Eye FE1  بصفته قمرا صناعيا عسكريا، وسيتم إطلاقه بموجب الاتفاقية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المعروف أن القمر الصناعي الاستخباراتي الإماراتي سيطلق إلى مدار الأرض المنخفض. كما من المعروف أن شركتي Airbus Defence and Space و Thales Alenia Space قامتا بتصنيعه.

المصدر: تاس

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