 
مباشر

الإمارات تكشف عن طبيعة تجارب رائدها في محطة الفضاء الدولية

أخبار العالم العربي

الإمارات تكشف عن طبيعة تجارب رائدها في محطة الفضاء الدولية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpp4

كشف سالم المري مدير برنامج تدريب رواد الفضاء لدى مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الرائد الإماراتي هزاع المنصوري سيجري في محطة الفضاء الدولية 15 تجربة سيختارها تلامذة إماراتيون.

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي" بمناسبة يوم الفضاء: "عمل رائدنا في المحطة الفضائية الدولية سيكون مكثفا جدا، حيث أن كل ساعة من إقامته هناك مخصصة لتنفيذ مهمة محددة... المهمة العلمية لرائد الفضاء الإماراتي في المحطة الدولية، هي دراسة تأثير انعدام الوزن من خلال 15 تجربة سيتم تحديدها بنتيجة مسابقة تقام في مدارس الإمارات".

إقرأ المزيد
رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسيف النيادي من الإمارات العربية
اختيار الإماراتي هزاع المنصوري ليكون أول رائد فضاء لبلاده

وأضاف أنه قبل وبعد الرحلة، ستتم دراسة ردود فعل المؤشرات الحيوية لجسم رائد الفضاء الإماراتي لمقارنتها مع النتائج المسجلة على الأرض.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بيتزا في الفضاء.. مهارات وغرائب رواد الفضاء في المحطة الدولية