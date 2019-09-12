اكتشاف آثار جسم غامض في مجرة درب التبانة

اكتشفت مجموعة دولية من علماء الفلك النجم الهارب PG 1610 + 062 الذي كان قد طردته قوة جاذبية ثقب أسود متوسط الكتلة. هذا الجسم ظل وجوده في مجرة درب التبانة غير مؤكد منذ فترة طويلة.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين راقبوا هذا النجم بواسطة تلسكوب "كيك" في هاواي وقاسوا سرعة دورانه وسرعته الشعاعية، وحددوا تركيبه الكيميائي. فاتضح لهم أن النجم PG 1610+062 هو نجم ضخم الكتلة يطير بسرعة كافية لمغادرة مجرة درب التبانة.

وقد بينت الحسابات أن سبب هذه السرعة الفائقة ربما ثقب أسود متوسط الكتلة. إذ كان يعتقد سابقا أن النجم الهارب يظهر عندما يدمر ثقب أسود فائق الكتلة المنظومة الثنائية. ولكن مسار النجم PG 1610 + 062 لا يمر بالقرب من مركز المجرة، حيث موقع الثقب الأسود الفائق الكتلة – الرامي A.

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ووفقا للتنبؤات، يجب أن تكون الثقوب السوداء الصغيرة المتوسطة الكتلة، موجودة في تجمعات النجوم الصغيرة في الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة. ولكن إلى الآن لم تكتشف مثل هذه المواقع. إضافة لهذا، يبقى نشوء هذه الأجسام غامضا.

المصدر: لينتا. رو