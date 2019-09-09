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العلماء الصينيون يسجلون إشارات كونية غامضة

الفضاء

العلماء الصينيون يسجلون إشارات كونية غامضة
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صورة تعبيرية
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سجل علماء الفلك الصينيون العاملون بأكبر مرصد في العلم إشارات متكررة غامضة واردة من مصدر واقع على مسافة نحو 3 مليارات سنة ضوئية.

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وقالت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الخبراء في أكاديمية العلوم الصينية إن الإشارات استقبلت بواسطة أكبر مرصد لاسلكي كروي في العالم يبلغ ارتفاعه 500 متر، مضيفة أن العلماء الصينيين قاموا باختبار ومعالجة الإشارات.

يذكر أن المرصد اللاسلكي الكروي المعروف كمرصد FAST يقع في جبال مقاطعة غويتشو جنوب الصين. أما الانفجارات اللاسلكية السريعة ( FRB) فإنها عبارة عن نبضات لاسلكية تدوم بضعة (ميلي ثواني). ويعجز العلماء إلى حد الآن عن تفسير طبيعتها.

المصدر: تاس

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