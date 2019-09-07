مسؤول فضائي هندي يقارن هبوط مسبار بلاده على القمر بولادة طفل

قارن رئيس المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية، كيلاسافيديفو سيوان، هبوط مسبار "فيكرام" الهندي المزمع على سطح القمر السبت 7 سبتمبر بولادة الرضيع.

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وأوضح أن الهند كلها التي تقل موازنتها الفضائية 20 ضعفا عن موازنة "ناسا" الأمريكية تنتظر بفارغ الصبر هذا الحدث، مع العلم أن عملية الهبوط سيستغرق 15 دقيقة.

يذكر أن مسبار" فيكرام" الذي سيقوم بنقل روفر" براغيان" بوزن 27 كيلوغراما سيهبط الساعة 1.55 يوم 7 سبتمبر بالتوقيت المحلي (الساعة 23.25 .6 بتوقيت موسكو) بمنطقة القطب الجنوبي للقمر.

ويتوقع أن يعمل روفر Pragyan على سطح القمر خلال يوم قمري واحد، ما يعادل نحو 14 يوما أرضيا ويتغذى ببطارية شمسية. أما المحطة القمرية التي انفصل عنها فيفترض أن تعمل في مدار القمر لمدة عام واحد.

المصدر:نوفوستي