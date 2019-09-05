علماء: الشمس كانت طوال الصيف في "سبات"

أعلن علماء معهد الأشعة السينية الفلكي التابع لمعهد فيزياء أكاديمية العلوم الروسية، أنه لم يتم رصد أي توهجات في الشمس طوال فصل الصيف.

وجاء في بيان نشره الخبراء على موقع المعهد، "لم يتم رصد توهج شمسي واحد من الأشعة السينية حتى من صنف C أو أعلى (أدنى مستوى يمكنه التأثير في الأرض) خلال فصل الصيف لعام 2019".

ويشير الخبراء إلى أن آخر توهج شمسي ضعيف انتهى في 15 مايو الماضي، أي قبل 112 يوما. ويشير بيان المعهد إلى أن "هذا رابع أطول فاصل بين التوهجات الشمسية في تاريخ المراقبة، يلاحظ خلاله انعدام تام لنشاط الشمس".

إقرأ المزيد

ووصف خبراء المعهد هذه الحالة بقولهم، إن سبب انعدام التوهجات في الشمس وكذلك اختفاء البقع على سطحها، هو انعدام تام تقريبا للمجال المغناطيسي عليه، الذي يعتبر مصدر الطاقة للنشاط الشمسي. ويضيف الخبراء أن "انخفاض عدد التوهجات على الشمس بحد ذاته لا يقلق، ولكنه قد يكون علامة لتغيرات جدية على الشمس، يمكن أن تكون سببا في حصول تغيرات كثيرة على الشمس بما فيها انخفاض سطوعها وإشعاعها وفي نهاية المطاف تغيرات في المناخ على الأرض".

المصدر: نوفوستي