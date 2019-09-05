"روس كوسموس" تنشر صورا للإعصار "دوريان"

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" مجموعة صور لإعصار "دوريان" الذي يعصف بالجزء الشمالي لجزر البهاما، التقطها مسبار روسي للاستشعار عن بعد.

وأعلن المكتب الاعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، أن الإعصار "دوريان" شديد القوة ومنح الدرجة الخامسة وفق مقياس سافير-سيمبسون، التي تعني أنه سيخلف دمارا واسعا ويشكل خطورة على حياة الناس.

Roscosmos

وقال المتحدث، "التقط المسبار الروسي للاستشعار عن بعد ، Meteor-M رقم 2 ورقم 2-2 ، صورا من الفضاء لإعصار دوريان ، التي سوف تستخدم من قبل رجال الإنقاذ لتقييم مدى الدمار، واستعادة الاتصالات وتزويد السكان بالطعام والماء".

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ووفقا لآخر المستجدات، تصل السرعة القصوى للإعصار إلى حوالي 300 كيلومتر في الساعة. وبحسب تقارير وسائل الإعلام سوف يضرب الإعصار مناطق الجزء الشمالي من جزر البهاما ، ثم يتجه نحو ساحل فلوريدا. ووفقا للتوقعات، ستضعف قوته بعض الشيء، ولكنها ستظل قوية خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر: نوفوستي