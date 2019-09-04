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صور تقشعر لها الأبدان من الفضاء تكشف "حقيقة" إعصار "دوريان"

الفضاء

صور تقشعر لها الأبدان من الفضاء تكشف
Gettyimages.ru Handout / Handout
إعصار "دوريان"
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يتواجد الرواد على متن محطة الفضاء الدولية فوق مسار الإعصار القوي "دوريان"، ما يتيح لهم مراقبته عن كثب، ومشاركة صور فريدة له من الفضاء مع بقية سكان العالم.

وغرد رائد الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، نيك هيغ، عبر حسابه على "تويتر"، يوم الاثنين 2 سبتمبر، بنشر صورة مرعبة للإعصار قام بالتقاطها من على متن المحطة الفضائية الدولية.

وبعد أقل من ساعتين، نشرت زميلته كريستينا كوتش، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عبر حسابها على "تويتر" أيضا، مجموعة من الصور الأخرى لإعصار "دوريان"، من المحطة الفضائية الدولية، تتضمن صورة مرعبة تحدق مباشرة في عين الإعصار.

وتسبب إعصار "دوريان" بأضرار جسيمة لجزر الباهاما، حيث يضرب المنطقة برياح تبلغ سرعتها 117 كلم في الساعة، متسببا بوفاة 5 أشخاص.

ولا يعد رواد المحطة الفضائية، العين المراقبة الوحيدة من الفضاء للإعصار، حيث تمتلك كل من "ناسا" والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مجموعة من الأقمار الصناعية التي تستخدمها لمتابعة تقدم العاصفة.

المصدر: ساينس ألرت

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