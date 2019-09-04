صور تقشعر لها الأبدان من الفضاء تكشف "حقيقة" إعصار "دوريان"

يتواجد الرواد على متن محطة الفضاء الدولية فوق مسار الإعصار القوي "دوريان"، ما يتيح لهم مراقبته عن كثب، ومشاركة صور فريدة له من الفضاء مع بقية سكان العالم.

وغرد رائد الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، نيك هيغ، عبر حسابه على "تويتر"، يوم الاثنين 2 سبتمبر، بنشر صورة مرعبة للإعصار قام بالتقاطها من على متن المحطة الفضائية الدولية.

The eye of #HurricaneDorain. You can feel the power of the storm when you stare into its eye from above. Stay safe everyone! pic.twitter.com/yN3MGidY3N — Nick Hague (@AstroHague) September 2, 2019

وبعد أقل من ساعتين، نشرت زميلته كريستينا كوتش، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عبر حسابها على "تويتر" أيضا، مجموعة من الصور الأخرى لإعصار "دوريان"، من المحطة الفضائية الدولية، تتضمن صورة مرعبة تحدق مباشرة في عين الإعصار.

وتسبب إعصار "دوريان" بأضرار جسيمة لجزر الباهاما، حيث يضرب المنطقة برياح تبلغ سرعتها 117 كلم في الساعة، متسببا بوفاة 5 أشخاص.

#HurricaneDorian as seen from @Space_Station earlier today. Hoping everyone in its path stays safe. pic.twitter.com/6vejLDPJHF — Christina H Koch (@Astro_Christina) September 2, 2019

ولا يعد رواد المحطة الفضائية، العين المراقبة الوحيدة من الفضاء للإعصار، حيث تمتلك كل من "ناسا" والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مجموعة من الأقمار الصناعية التي تستخدمها لمتابعة تقدم العاصفة.

Cameras outside the station captured views at 10:37am ET on Sept 3 of #HurricaneDorian from 260 miles in altitude as it began to move from an almost stationary position over the northwestern Bahamas. https://t.co/3lA7gNthy5pic.twitter.com/p9yotcS5fH — Intl. Space Station (@Space_Station) September 3, 2019

المصدر: ساينس ألرت