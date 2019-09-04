الروبوت "فيودور" ينهي إقامته في المحطة الفضائية الدولية

أجرى الروبوت "فيودور" الروسي الذي يقيم حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية سلسلة من الأعمال الميكانيكية، بما في ذلك العمل باستخدام مثقاب كهربائي.

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وجاء في مدونته على "تويتر" أن "فيودور" تولى تنفيذ العمل باستخدام مثقاب بإشراف رائد الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينين،. ونشرت المدونة صورة فوتوغرافية له ممسكا مثقابا بيده الميكانيكية.

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA — FEDOR (@FEDOR37516789) September 3, 2019

وكان رائد الفضاء، أليكسي أوفتشينين، قد أبلغ في وقت سابق مركز إدارة الرحلات الفضائية أنه تم نقل الروبوت إلى مركبة "سويوز إم إس – 14" ليعود إلى الأرض.

يذكر أن الروبوت "فيودور" الروسي وصل المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس – 14"بعد الإطلاق الاختباري لصاروخ " سويوز -2.1 آ" يوم 22 أغسطس الماضي، ومن المتوقع عودته يوم 7 سبتمبر الجاري في الساعة 00:34 بتوقيت موسكو.

المصدر: تاس