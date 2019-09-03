لأول مرة.. الكشف عن مواصفات مركبة "فيديراتسيا" الروسية المأهولة

كشفت شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية عن مواصفات نسختين مدارية وقمرية من مركبة "فيديراتسيا" الروسية المأهولة.

وجاء في بيان نشرته الشركة أن وزن النسخة القمرية للمركبة يبلغ 20 طنا. أما وزن النسخة المدارية التي ستطلق إلى مدار الأرض فقط فيعادل 14.4 طن.

وأشار البيان إلى أن النسخة التي تطلق إلى القمر بوسعها إعادة 100 كيلوغرام من الحمولة إلى الأرض. أما النسخة المدارية فبمقدورها حمل 500 كيلوغرام إلى الأرض. كما تستطيع أن تبقى ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية لمدة عام واحد. أما النسخة القمرية من المركبة فيمكنها البقاء في مدار القمر 180 يوما فقط ضمن قوام المحطة القمرية المدارية.

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يذكر أن شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية تولت تصميم وتصنيع مركبة "فيديراتسيا" المأهولة التي تتسع لـ 4 أفراد من طاقمها. وبمقدورها أن تحقق رحلة فضائية مستقلة لمدة 30 يوما.

وكان مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، قد أعلن في فبراير الماضي أن مركبة "فيديراتسيا" المأهولة لن تستخدم لتحقيق رحلات إلى المحطة الفضائية الدولية لأنها مخصصة لرحلات فضائية بعيدة المدى. ثم أوضح في مارس الماضي أن المركبة يمكن أن تطلق إلى المحطة الفضائية الدولية لغرض اختبارها فقط.

المصدر: تاس