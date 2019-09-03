لبنان يبني مختبرا فلكيا في موطن جبران

باشر فريق من علماء الجامعات اللبنانية بتحقيق مشروع إنشاء أعلى مختبر فلكي في الشرق الوسط.

وقال بروفسور الفيزياء الفلكية في جامعة نوتردام دي لويزا ، روجي نجار، إن مبنى المركز العلمي الفلكي سيتم إنشاؤه على ارتفاع 3 آلاف متر وذلك على قمة جبلية في ضواحي بلدة بشري بشمال لبنان.

وأوضح أن مثل هذا الارتفاع خال من الرطوبة المرتفعة والأوساخ الجوية التي يتميز بها المرصد القديم الذي أنشئ في القرن الـ19 داخل مجمع جامعة بيروت الأمريكية.

وحسب العالم اللبناني فإن 5 مختبرات فقط أنشئت في العالم على ارتفاع يفوق ارتفاع المركز الفلكي في بشري وهذه المراصد في سويسرا وإثيوبيا والهند وتشيلي وجزر هاواي.

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وقال نجار إن الأساتذة والطلاب من فريقه نصبوا في بشري مرصدا ذا عدسة بقطر 60 سنتيمترا أهدته لهم اليابان ويحققون هناك أرصادا فلكية.

وأشار نجار، بصفته أحد مؤسسي شركة Sky Optics في بيروت، إلى زيادة اهتمام اللبنانيين بعلم الفلك منذ عام 2013 حيث ارتفع حجم مبيعات المراصد من 30 مرصدا إلى 700 مرصد في العام، ما لفت انتباه الاتحاد الفلكي الدولي الذي قرر تشجيع "المنجمين" المحليين وسمح لهم بمنح اسمين عربيين لبنانيين لنجم لا اسم له وكوكب يدور حوله.

المصدر: تاس