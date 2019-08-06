علماء الفلك عثروا على آثار لأقدم النجوم في الكون

عثر علماء الفلك في مختبر الجامعة الأسترالية القومية على أثر شاحب لأقدم النجوم في الكون.

وقال ناطق باسم الجامعة إن حطام النجم عثر عليه في أحد الأطراف البعيدة لدرب التبانة.

وبحسب مدير المختبر الفلكي في الجامعة عالم الفلك د. توماس نوردلاندر، فإن العلماء عثروا على عملاق أحمر قديم في منطقة تبعد 35 ألف سنة ضوئية عن المنظومة الشمسية. وتنبأ العلماء بظهوره نتيجة انفجار أحد أقدم النجوم في الكون.

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وقال:" يمكن وصف اكتشافنا بـ"آلة الزمن" لأنها تعيدنا إلى زمان ولادة النجوم الأولى في الكون. وتشير مكونات النجم المكتشف إلى سلفه وهو نجم السوبرنوفا الذي انفجر منذ مليارات السنين .

وقارن، توماس نوردلاندر، وزملاؤه التركيب الكيميائي للنجم المكتشف بمكونات النجوم الأولى في الكون، وبصورة خاصة يتضمن العملاق الأحمر الذي أطلقت عليه تسمية SMSS J160540.18-144323.1 كمية صغيرة جدا من الحديد، الأمر الذي يدل على أن النجم ولد بعد مرور جيل واحد فقط من ولادة النجوم الأولى في الكون. وقال: "نظن أن النجم المكتشف الذي لا يزال على قيد الحياة ولد بعد مرور بضعة مئات ملايين السنوات من الانفجار الكبير، ما يعد فترة قصيرة بالنسبة لعمر الكون".

ويرى العلماء أن احتمال اكتشاف النجوم الأولى في الكون ضعيف جدا في الوقت الحاضر. لكن يمكن دراسة مكوناتها بناءً على مواد نجوم الكون القديمة.

المصدر: تاس