مركز فضائي روسي و"بوينغ" الأمريكية يتابعان صيانة المحطة الفضائية

يستمر مركز "كرونيشيف" الفضائي الروسي في استخدام وحدة "زاريا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية بطلب من شركة "بوينغ" الأمريكية المصنعة لتلك الوحدة.

وأعلن مدير عام مركز "كرونيشيف" الفضائي الروسي، أليكسي فوروتشكو، أن الاستمرار في استخدام المحطة الفضائية الدولية يعد خطوة هامة على طريق تطوير النشاط الفضائي في مصلحة البشرية بأسرها.

إقرأ المزيد

وقال وكيل مكتب "بوينغ" في روسيا ورابطة الدول المستقلة سيرغي كرافتشينكو :"يسرنا أن نسهم في تطوير هذا المشروع الدولي الذي له أهمية حاسمة في استصلاح الفضاء الكوني".

يذكر أن وحدة "زاريا" أنتجت في مركز "كرونيشيف" على حساب شركة "بوينغ" وبموجب الاتفاقية الموقعة معها.

وتم إطلاقها عام 1998 إلى المحطة الفضائية الدولية بصاروخ "بروتون" من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية. وقد وقعت أول اتفاقية تمديد صيانة الوحدة من قبل "بوينغ" عام 2013 بعد مرور 13 عاما على عملها.

المصدر: نوفوستي