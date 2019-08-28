قبة موسكو السماوية تؤكد عدم خطورة الكويكب الذي يقترب من الأرض

أعلنت فاينا روبلوفا مديرة قبة موسكو السماوية، أن الكويكب 2019 OU1 الذي يقترب يوم 28 أغسطس الجاري من الأرض على مسافة أقل من مليون كيلومتر، لا يشكل أي خطر على كوكبنا.

وقالت روبلوفا في تصريح لوكالة نوفوستي، "تحليق مثل هذا الكويكب على هذا البعد لا يشكل أي خطورة على حياة سكان الأرض".

وقد نشرت معلومات على موقع القبة السماوية تفيد بأن الكويكب سيحلق على بعد مليون و27 ألفا و737 كيلومترا عن الأرض، وهذا يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر. هذا الكويكب سيحلق ضمن حدود الجاذبية الأرضية، لذلك أدرج في قائمة الكويكبات التي يمكن أن "تشكل خطورة على الأرض".

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اكتشف هذا الكويكب في 25 يوليو الماضي. ويحلق بسرعة 13 كلم في الثانية ويدور دورة كاملة حول الشمس خلال 1243 يوما أرضيا.

المصدر: نوفوستي