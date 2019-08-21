"وحش فضائي" يقترب من الأرض خلال 3 أسابيع

يشهد كوكب الأرض اقتراب كويكب ضخم يطلق عليه 2000 QW7 (يبلغ ضعفي حجم برج شارد في لندن)، خلال 3 أسابيع تقريبا.

وستكون الصخرة الملقبة بـ "الوحش الفضائي"، التي ستحلق قرب كوكبنا بسرعة 23111.79 كم/الساعة يوم 14 سبتمبر، على بعد 3.3 مليون ميل من الأرض.

"A huge asteroid that’s more than twice as big as the Empire State Building is set to skim past Earth in three weeks.



The monster space rock is called 467317 (2000 QW7) and it will be whizzing past us at 14,361 miles per hour on Sept. 14." https://t.co/lagHET3e5k — Allison (@HummAlli) August 20, 2019

ومع ذلك، بحسب المخطط الواسع للفضاء، هذه ليست مسافة كبيرة على الإطلاق، لذا تعتبرها "ناسا" مثابة "مقاربة وثيقة".

Asteroid alert as 2,100-foot space rock to 'skim Earth' at 14,000mph in just three weeks https://t.co/2VNp07R6bp — The Sun (@TheSun) August 20, 2019

ويمكن القول إنه في حال كان الكويكب، الذي يتراوح قطره بين 951 و2133 مترا، موجود على الأرض، فسيكون ثاني أطول المباني في العالم.

إقرأ المزيد

وكشف خبراء أن أي جسم فضائي سريع الحركة، يقع على بعد نحو 4.65 مليون ميل، يعتبر "خطيرا" من قبل منظمات الفضاء الحذرة.

ومنذ أيام قليلة، أثار مؤسس "سبيس إكس"، إيلون موسك، مخاوف كبيرة من عدم قدرة كوكبنا على التصدي للكويكبات العملاقة، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر".

وأدلى الملياردير المثير للجدل بهذا التعليق المخيف، ردا على منشور شاركه صديقه حول استعداد "ناسا" لدفع خطر صخرة فضائية ضخمة قادمة، سميت بـ "إله الفوضى" (أبوفيس)، المتوقع اقترابها من الأرض في حدود 19 ألف ميل تقريبا.

المصدر: ذي صن