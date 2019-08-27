"روس كوسموس" رحلة تالية لروبوت "فيودور" على متن مركبة "فيديراتسيا"

أفاد مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، بأن الروبوت فيودور" الذي يقيم حاليا في المحطة الدولية الفضائية سيعود إلى الأرض في 7 سبتمبر القادم.

جاء ذلك على لسانه في تحديث أدلى به الثلاثاء 27 أغسطس لوكالة "تاس" الروسية حيث قال إن "فيودور سيقوم برحلة فضائية تالية على متن مركبة "فيديراتسيا" الروسية المأهولة التي يتوقع أن تنطلق إلى الفضاء عام 2021 برحلة اختبارية.

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وهناك مجال آخر لاستخدام الروبوت "فيودور" وهو عمله خارج المحطة الفضائية حيث يجب أن يحل محل رواد الفضاء الروس الذين يخرجون من وقت إلى آخر من المحطة لتنفيذ أعمال الإصلاح والتركيب.

وأوضح ،روغوزين، أن وجود الروبوت داخل المحطة أمر غير ضروري. أما الغاية من رحلته الفضائية الحالية فتنحصر في التأكد من قدرته على تنفيذ أعمال يدوية ميكانيكية صغيرة في ظروف انعدام الجاذبية وقابليته للتعاون مع أفراد طاقم المحطة.

وقال روغوزين إن فترة الأسبوعين التي سيقضيها "فيودور" على متن المحطة كافية تماما لإنجاز برنامج اختبارات الروبوت بشكل كامل.

المصدر: تاس