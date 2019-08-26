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شركة روسية تصمم صاروخا فضائيا فائق الخفة في الوزن

الفضاء

شركة روسية تصمم صاروخا فضائيا فائق الخفة في الوزن
Sputnik Vladimir Belousov
صاروخ "أنغارا" الخفيف
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يدرس المهندسون في مؤسسة "ماشينوسترويني" العلمية الإنتاجية الروسية إمكانية تصنيع الصواريخ بوزن خفيف جدا.

وأعلن ذلك كبير المصممين للمؤسسة، ألكسندر ليونوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية عشية إقامة معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء في ضواحي موسكو.

وقال" إننا نعتبر أن لهذا النوع من الصواريخ الفضائية مستقبل واعد".

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وأوضح كبير المصممين أن الصاروخ فائق الخفة لا يتجاوز وزنه عند الإقلاع 10 أطنان. وبوسعه نقل 200 كيلوغرام من الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض المنخفض.

يذكر أن مؤسسة "ماشينوسترويني" العلمية الإنتاجية الروسية كانت قد نفذت، في وقت سابق، برنامج "الفضاء العملي" الذي تم في إطاره تصميم الصاروخ الفضائي الخفيف من طراز "ستريلا" (السهم) الذي صنع على أساس الصاروخ العسكري الباليستي العابر للقارات " أو أر – 100 أن أوتي تي إكس".

المصدر: تاس

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