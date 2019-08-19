صاروخ "سويوز" وروبوت "فيودور" على منصة الإطلاق في "بايكونور"

تم وضع صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الروسي الحامل مركبة "سويوز – إم إس – 14" المأهولة مع روبوت "فيودور" على متنها في إحدى منصات الإطلاق لقاعدة "بايكونور" الفضائية.

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أفاد بذلك ناطق باسم مركز استثمار منشآت البنية التحتية الفضائية في قادة "بايكونور" بقوله إن الصاروخ سيطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 22 أغسطس الجاري.

وأضاف أن هذا النوع من الصواريخ سيستخدم لأول مرة لإطلاق المركبة المأهولة رغم أنها لا تحمل غير الروبوت والحمولة للمحطة الفضائية.

وأشار الناطق إلى أن المركبة وروبوت "فيودور Skybot F-850" على متنها يتوقع أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية صباح يوم 24 أغسطس الجاري، ما يعني أن تحليقها إلى المحطة يستغرق يومين.

المصدر: تاس