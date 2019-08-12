روبوت "فيودور" نقل إلى مركبة "سويوز" المأهولة

نقل الخبراء في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية روبوت "فيودور" إلى مركبة "سويوز إم إس" التي سينطلق بها يوم 22 أغسطس الجاري إلى المحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك في صفحة الروبوت على "تويتر" حيث قال:" يمكن أن أتقبل التهاني بمناسبة نقلي إلى داخل المركبة حيث جلستُُ في كرسي رائد الفضاء. وسيبدأ غدا اختبار أنظمتي وأنظمة قيادة المركبة".

Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблём. pic.twitter.com/7USVerRdTh — FEDOR (@FEDOR37516789) August 11, 2019

وستحمل المركبة " سويوز إم إس – 14" على متنها روبوت "فيودور" الروسي الصنع على هيئة الإنسان. وقد تم تصنيعه في شركة "أندرويد تكنيكا" ومؤسسة البحوث الواعدة بطلب من وزارة الطوارئ الروسية.

وقد أطلقت مؤخرا على الروبوت تسمية Skybot F-850 حيث يعني حرف F انتماؤه إلى أسرة روبوتات "فيودور" على هيئة الإنسان.

المصدر: تاس