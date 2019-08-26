التحضير جار لإدخال الروبوت "فيودور" إلى المحطة الفضائية الدولية

تجري عمليات التحضير لخلق الظروف الملائمة لالتحام المركبة الفضائية "سويوز إم إس -14" التي تحمل الروبوت "فيودور"، بالمحطة الفضائية الدولية.

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ومن ضمن عمليات إعداد الظروف الملائمة لالتحام المركبة "سويوز إم إس-14" بالمركبة الفضائية الدولية، تم بنجاح فصل المركبة الفضائية "سويوزإم إس-13" عنها. وقام بتنفيذ هذه العملية يدويا رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفرتسوف بمساعدة رائد الفضاء الإيطالي لوقا باركيتانو والأمريكي أندريه مورغان، وبعد انفصال المركبة عن وحدة "زفيزدا" تم التحامها ليلة الأحد على الاثنين بوحدة: "البحث" الصغيرة.

وكان مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي قد أعلن أن فشل التحام المركبة "سويوز إم إس-14" في المحاولة الأولى كان بسبب خلل في منظومة الالتحام "كورس" في المحطة الفضائية الدولية. لذلك سيقوم طاقم رواد الفضاء بتبديل الجزء العاطل من المنظومة.

وقد أعلن أن المحاولة الثانية لالتحام المركبة "سويوز إم إس-14" بالمحطة الفضائية الدولية ستتم في الساعة 6.12 من صباح يوم الثلاثاء 27 أغسطس الجاري.

المصدر: نوفوستي