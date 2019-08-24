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اكتشاف مثير على كويكب يحمل "أسرارا" عن كوكبنا

الفضاء

اكتشاف مثير على كويكب يحمل
Reuters NASA / Goddard / University of Arizona
اكتشاف على كويكب يحمل "أسرارا" عن كوكبنا
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كشفت دراسة جديدة أن الصخور المكتشفة على سطح كويكب عثر عليه مؤخرا، تحمل خصائص مشتركة مع صخور النيازك التي تحطمت على الأرض، ما يوفر نظرة ثاقبة حول أصل جيولوجيا كوكبنا.

وكتبت مجموعة من العلماء الأوروبيين واليابانيين في ورقة بحثية نُشرت في مجلة "العلوم"، أن الصور الملتقطة على سطح Ryugu  تُظهر وجود صخور خالية من الغبار، لا تبدو بعيدة عن ماهية تلك الموجودة على الأرض.

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ويحتوي Ryugu، الذي يخضع للدراسة بواسطة مسبار الفضاء الياباني Hayabusa-2، على صخور تشبه النيازك المكتشفة على كوكبنا.

وفي حديثه مع Gizmodo، قال كيري دونالدسون حنا، عالم جيولوجيا الكواكب: "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها صخرة تشابه جسما يوجد لدينا مثله في المتاحف والمختبرات في جميع أنحاء العالم".

ومن المتوقع تحقيق اكتشافات أكثر إثارة بمجرد عودة Hayabusa-2 إلى الأرض، مع العينات الجيولوجية التي جمعها، ما يتيح للعلماء دراسة صخور الفضاء الشبيهة بتلك الموجودة على الأرض عن قرب.

المصدر: RT

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