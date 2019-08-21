الروبوت "فيودور" يصطحب رفيقته على متن مركبة "سويوز" الروسية

أفاد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية ، فلاديمير أوستيمينكو بأن روبوت "فيودور" لن يقوم بمفرده يوم 22 أغسطس برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

بل سترافقه صديقته التي تدعى، ماروسيا، وهي دمية من الصوف ترتدي بزة فضائية. والغاية منها إعلام رواد الفضاء على أنهم في حالة اللاوزن (انعدام الجاذبية).

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وجرت العادة أن يأخذ رواد الفضاء معهم من المنزل تميمة أو دمية أو شيء آخر يمكن أن يسبح في الجو عند بلوغ منطقة انعدام الجاذبية.

يذكر أن صاروخ "سويوز – 2,1 آ" يتوقع أن ينطلق الخميس 22 أغسطس من المنصة الـ31 في قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية حاملا مركبة "سويوز –إم إس – 14" التي تقل بدورها على متنها الروبوت" فيودور".

المصدر: فيستي. رو