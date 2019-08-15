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المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها

الفضاء

المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها
NASA
المحطة الفضائية الدولية
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أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن المسؤولين عن عمل المحطة الفضائية الدولية عدلوا مدارها حول الأرض.

وأشار بيان صادر عن الوكالة إلى "أن الخبراء الروس أشرفوا صباح اليوم الخميس 15 أغسطس على تشغيل محركات مركبة "بروغريس إم إس-12" الملتحمة بالمحطة، والتي ساعدت الأخيرة على تعديل مدارها في الفضاء، وأن المرحلة الأولى من تعديل مدار المحطة تمت بنجاح وفي الوقت المحدد".

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وكانت مصادر في "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن محركات مركبة "بروغريس" من المفترض أن تبدأ عملها في تعديل مسار المحطة صباح الخميس 15 أغسطس 2019، لتعدل المسار مرتين، وتعمل أول مرة في تمام الساعة (8:53 بتوقيت موسكو) لمدة 585 ثانية، ومرة أخرى في تمام الساعة (11:53 بتوقيت موسكو) لمدة 585 ثانية أخرى، لتزيد الارتفاع الوسطي لمدار المحطة إلى 415.5 كلم عن سطح الأرض.

ويوجد على متن المحطة حاليا 6 رواد هم:" الروسيان، أليكسي أوفيتشين، وألكسندر سكفورتسوف، ورواد "ناسا"، نيك هيغ، وكريستينا كوك، أندرو مورغان، والرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لوكا بارميتانو.

المصدر: نوفوستي

 

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