أول تجربة لإدارة المهرجان الموسيقي من داخل المحطة الفضائية

أصبح الإيطالي، لوكا بارميتانو، أول رائد فضاء يقدم عرضا موسيقيا من وسط المحطة الفضائية الدولية.

وذلك أمام ضيوف مهرجان الموسيقى الإلكترونية الذي أقيم الثلاثاء 13 أغسطس في جزيرة إيبيتسا الإسبانية.

وقد أفاد بذلك موقع الوكالة الفضائية الأوروبية.

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ويقدم لوكا بارميتانو، في اليوم نفسه عرضا موسيقيا آخر أمام عشاق الموسيقى والسياح في إطار مهرجان CityBeats World Club Dome Cruise Edition الموسيقي الإلكتروني البحري حيث يقوم بأداء دور مدير البرنامج الموسيقي.

وأوضح الموقع أن الحفل الموسيقي بإدارة رائد الفضاء سيبث مباشرة من وحدة Columbus الأمريكية في المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في مقال نشره الموقع أن رائد الفضاء الإيطالي يعزف على بضع آلات موسيقية وأنه أتى إلى المحطة الفضائية الدولية بغيتاريْن وساكسفون وجهاز تلحين الموسيقى الإلكترونية .

كما يذكر أن CityBeats World Club Dome Cruise Edition هو مهرجان للموسيقى الإلكترونية وموسيقى الرقص، يقام في 12 – 16 أغسطس على متن سفينة السياحة الكبيرة التي تتسع لـ3 آلاف سائح. وصارت الوكالة الفضائية الأوروبية تتعاون مع منظمي المهرجان منذ عام 2018.

جدير بالذكر أن، لوكا بارميتانو، وصل المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز – إم إس – 13" يوم 21 يوليو بصحبة رائد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، ورائد الفضاء الأمريكي، أندريو مورغان.

المصدر: تاس