رصد ظاهرة غامضة في كوكبة الشراع

رصدت مجموعة دولية من علماء الفلك تباطؤ، لفترة وجيزة، دوران النجم النابض PSR J0835-4510 في كوكبة الشراع، الواقعة على مسافة ألف سنة ضوئية.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن العلماء رصدوا هذه الظاهرة الغامضة خلال دراستهم للزيادة المفاجئة في سرعة دوران النجم النابض، ما أتاح لهم تحديد العمليات الجارية في باطنه.

وقد حلل العلماء البيانات المتوفرة عن الخلل الحاصل في النجم النابض PSR J0835-4510 التي سجلت عام 2016. فكما هو معروف فقط 5% من النجوم النابضة يحصل فيها خلل، ولكنه في كل ثلاث سنوات يحصل في نجم نيوتروني في كوكبة الشراع. وقد بينت نتائج الدراسة أن في باطن النجم PSR J0835-4510 ثلاثة مكونات مختلفة.

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وأحد هذه المكونات هو "حساء" من نيوترونات فائقة السيولة داخل الطبقة الداخلية لقشرة النجم النابض. تتحرك باتجاه السطح، ولكنها تصطدم بطبقة القشرة الصلبة، مسببة دورانه، ولكن الموجة الثانية من النيوترونات الفائقة السيولة تلحق بالموجة الأولى وتسبب بطء دورانه.

كما لاحظ علماء الفلك ظاهرة أخرى لا يمكن تفسيرها، حيث قبل الخلل تباطأ دوران النجم النابض بعض الشيء ومن ثم عاد إلى حالته الطبيعية. ولذلك يعتقد الباحثون أنه في الوقت الحالي حصل في باطن النجم النيوتروني، ما قد يتسبب في الخلل اللاحق.

المصدر: لينتا. رو