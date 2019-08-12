كويكب بحجم هرم خوفو يقترب من الأرض

وفقا لبيانات وكالة الفضاء الأمريكية، سيقترب من الأرض نهاية شهر أغسطس الجاري كوكب أكبر من حجم هرم خوفو ويحتمل أن "يشكل خطرا".

تشير معلومات وكالة الفضاء الأمريكية"سانا" إلى أن قطر الكويكب 2019 OU1 يعادل 160 مترا أي أكبر بـ 20 مترا من هرم خوفو.

في يوم 28 أغسطس سيكون الكويكب 2019 OU1 أقرب إلى الأرض من كوكب الزهرة بـ 40 مرة، وسوف يكون على مسافة نحو مليون كيلومتر عن كوكبنا.

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وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد نشرت قائمة بالأجسام الفضائية التي تشكل خطورة محتملة على الأرض. يتضح منها أن احتمال اصطدام الكويكب 2006QV89 بالأرض هو واحد إلى سبعة آلاف (1\7000). حاليا يبعد الكويكب عن الأرض مسافة 5.7 مليون كيلومتر.

وهناك الكويكب 2010RF12 الذي يتوقع اقترابه من الأرض عام 2095 وأن احتمال اصطدامه بكوكبنا هو واحد إلى ستة عشر (1\16).

المصدر: نوفوستي