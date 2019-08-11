ما مصير بعثة ExoMars-2020 بعد حادث الاختبارات

خلال اختبارات منظومة مظلات بعثة ExoMars-2020 الروسية- الأوروبية، التي جرت في السويد، تحطم نموذج الجهاز أثناء الهبوط.

وقال مدير معهد السياسات الفضائية إيفان مويسييف في تصريح لوكالة نوفوستي، يجب ألا يؤثر هذا الحادث في موعد إطلاق ExoMars-2020 المقرر في العام المقبل، حيث لا يزال هناك متسع من الوقت لتصحيح عمل منظومة المظلات. واضاف الخبير "من أجل ذلك تجرى الاختبارات، ويمكن حتى موعد الإطلاق تحسين عمل منظومة المظلات. وأعتقد لن يؤجل الموعد بسبب هذا الحادث، إذا لم تظهر مشكلات جديدة".

إقرأ المزيد

من المقرر إطلاق البعثة الروسية الأوروبية المشتركة ExoMars-2020 إلى كوكب المريخ يوم 25 يوليو 2020 . وتتكون البعثة من وحدة الطيران الأوروبية ووحدة الانزال الروسية التي تضم وحدة الهبوط "كازاتشوك" وعربة المريخ الأوروبية Rosalind Franklin. ويثبت على وحدة الهبوط "كازاتشوك" 11 جهاز روسي وجهازان أوروبيان. أما Rosalind Franklin فعليها سبعة أجهزة أوروبية وجهازان روسيان، ومن المقرر أن تهبط البعثة على كوكب المريخ في مارس 2021.

المصدر: نوفوستي