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شاهد.. صور فضائية تكشف سبب تغير لون سماء مصر فجأة

الفضاء

شاهد.. صور فضائية تكشف سبب تغير لون سماء مصر فجأة
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قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أمس الاثنين، إنه تمت ملاحظة ظاهرة ضوئية أنارت سماء مصر بلون أصفر واضح.

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وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هذه الظاهرة كما تظهرها صور الأقمار الصناعية ترجع إلى أحد الشوائب العالقة العاكسة للضوء وهي منقولة من الجهة الشرقية، وتختلف تماما عن تلك الناتجة عن السحب العالية أو بخار الماء، كما أنها لاتستدعي القلق على الإطلاق.

وأوضحت الهيئة أن التفسير العلمي للظاهرة يعود للغروب الملون الذي يحدث لعدة أسباب، حيث تختلف شدة الألوان ودرجة وضوحها حسب الظروف المسببة، لكن العامل المشترك بينها هو تشتت الضوء.

المصدر: RT

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