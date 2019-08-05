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تلسكوب "هابل" التقط صورة فوتوغرافية لاندماج مجرتين

الفضاء

تلسكوب
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اندماج مجرتين
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نشر موقع "هابل" صورة فوتوغرافية التقطها التلسكوب و أظهرت الصورة التعامل بين مجرتين.

والمقصود هنا هو مجرة UGC 2369 التي اقتربت من مجرة أخرى وبدأت تتعامل معها.

وجاء في الموقع أن تعامل المجرتين يعني اقترابهما من بعضهما، ما يؤدي إلى تشوه شكليهما. وأشار إلى أن التعامل بين المجرتين لا يعد ظاهرة نادرة في الكون. وعلى سبيل المثال فإن درب التبانة يتعامل مع مجرات أقزام.

وتنبأ علماء الفلك بأن تصطدم مجرة درب التبانة بعد 4 مليارات عام بمجرة أندروميد،  ويحتمل أن يجري اندماجهما لتشكيل مجرة واحدة ستدعى "ملكوميد".

المصدر: تاس

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