تلسكوب "هابل" التقط صورة فوتوغرافية لاندماج مجرتين

نشر موقع "هابل" صورة فوتوغرافية التقطها التلسكوب و أظهرت الصورة التعامل بين مجرتين.

This is UGC 2369, seen by NASA/ESA @HUBBLE_space. It's actually two galaxies interacting, being pulled closer together by their gravitational attraction, in a similar process that will see our galaxy, the Milky Way, collide with the Andromeda galaxy. See https://t.co/ZzsB04tVNrpic.twitter.com/bDAtydgWSl — ESA (@esa) August 5, 2019

والمقصود هنا هو مجرة UGC 2369 التي اقتربت من مجرة أخرى وبدأت تتعامل معها.

وجاء في الموقع أن تعامل المجرتين يعني اقترابهما من بعضهما، ما يؤدي إلى تشوه شكليهما. وأشار إلى أن التعامل بين المجرتين لا يعد ظاهرة نادرة في الكون. وعلى سبيل المثال فإن درب التبانة يتعامل مع مجرات أقزام.

وتنبأ علماء الفلك بأن تصطدم مجرة درب التبانة بعد 4 مليارات عام بمجرة أندروميد، ويحتمل أن يجري اندماجهما لتشكيل مجرة واحدة ستدعى "ملكوميد".

المصدر: تاس