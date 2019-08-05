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قريبا.. إطلاق مركبة "سويوز" الروسية المأهولة بصاروخ جديد

الفضاء

قريبا.. إطلاق مركبة
Sputnik Aleksey Kudenko
طلاق "صاروخ "سويوز"
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أعلن مجلس كبار المصممين في شركة "إينيرغيا" الروسية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الحكومية أن مركبة "سويوز إم إس – 14" المأهولة جاهزة للإطلاق نحو المحطة الفضائية الدولية.

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جاء ذلك في موقع "روس كوسموس" الذي أفاد بأن المركبة ستطلق إلى الفضاء في 22 أغسطس الجاري.

وقال مدير عام شركة "إينيرغيا"، نيقولاي سيفاستيانوف، إن "روس كوسموس" أولت اهتماما خاصا لإطلاق المركبة، إذ أنها تستخدم لأول مرة للوصول إلى المحطة الفضائية الدولية صاروخ "سويوز 2 .1 آ" الذي تم اختباره سابقا خلال إطلاق 8 شاحنات فضائية من طراز "بروغريس إم إس" وذلك بدلا من صاروخ "سويوز - إف غي" القديم.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس – 14" ستحمل للمرة الأولى إلى المحطة الفضائية الدولية إلى جانب رائدي الفضاء روبوتا فضائيا روسيا يدعى Skybot F-850  (فيودور).

المصدر: تاس

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