انطلاق صاروخ "سويوز" من "بايكانور" (فيديو)

انطلقت الآن من المطار الفضائي "بايكانور" في كازاخستان صاروخ "سويوز" حاملا على متنه مركبة الشحن "بروغريس-12" في تمام الساعة 15:10 بتوقيت موسكو.

وكان الصاروخ قد ثبت على قاعدة الإطلاق رقم 31، يوم الأحد الماضي، حيث قام أخصائيو روسكوسموس بالعمليات التكنولوجية الخاصة بمرحلة ما قبل الإطلاق، فيما يخص تجربة أنظمة الإطلاق، ومكونات مركبة الشحن وغيرها.

ومن المتوقع أن تصل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية وفقا للخطة فائقة السرعة (عبر دورتين حول الأرض، خلال 3 ساعات ونصف الساعة تقريبا).

وسوف توصل المركبة إلى المحطة أكثر من طن من البضائع الجافة، ويوجد الآن على متن المحطة الفضائية الدولية رواد الفضاء: أليكسي أوفتشينين، ألكسندر سكفورتسوف، نيك هيغ، كريستينا كوك، أندرو مورغان، لوكا بارميتانو.

المصدر: وكالات