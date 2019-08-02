اكتشاف كوكب على هيئة بيضة

أعلن علماء الفلك أن كوكب "الجهنمي" WASP-121b، الذي اكتشف قبل أربع سنوات في كوكبة الكوثل، شكله ليس كرويا، بل يشبه بيضة كبيرة مطولة.

ويقول عالم الفلك ديفيد سينغ من جامعة جون هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة، "بدأنا نراقب هذا الكوكب بسبب طبيعته "المتطرفة". لقد حاولنا اكتشاف آثار المغنيسيوم والحديد وغيرها من المعادن في غلافه، واستغربنا جدا عندما اكتشفناها على مسافة بعيدة من الكوكب. اتضح أن النجمة تمزق غلافها الجوي".

اكتشف علماء الفلك خلال السنوات العشر الأخيرة آلاف الكواكب خارج المنظومة الشمسية، بعضها شبيه بالأرض من حيث المقاس، والأخرى صغيرة أو كبيرة مماثلة لكوكب المشترى. حاليا يدرس علماء الكواكب تركيب الغلاف الجوي لهذه الكواكب لمعرفة فيما إذا كانت صالحة للحياة أم لا.

أما الكوكب WASP-121b فصلاحيته للحياة ضئيلة جدا. واكتشف هذا الكوكب عام 2015 على مقربة من نجمة شبيهة بالشمس تقع في كوكبة الكوثل على بعد 850 سنة ضوئية عن الأرض.

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اكتشف علماء الفلك من متابعتهم لهذا الكوكب بواسطة تلسكوب "هابل"، أن الطبقة العليا لغلافه الجوي ساخنة إلى درجة 2700 درجة مئوية بفضل وجود بخار الماء ومواد خاصة تمتص بنشاط الأشعة فوق البنفسجية والحرارة الناتجة عنها. أي أن الحديد على هذا الكوكب سينصهر ويغلي، لذلك أطلق عليه أسم "الجهنمي".

ومع ذلك اكتشف الباحثون عنصري الحديد والمغنيسيوم في الطبقات السفلى لغلافه الجوي وفي طبقات بعيدة عن نواته جدا، كما أن شكله ليس كروي الشكل، بل يشبه بيضة مطولة أو كرة لعبة الرغبي.

أصبح الكوكب WASP-121b ليس فقط الأسخن والأكثر تطرفا، بل وأيضا الأغرب شكلا بين الكواكب.

المصدر: نوفوستي