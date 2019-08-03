روسيا تعلن عن الموعد القادم لإطلاق "بروتون" الفضائي

أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، عن الموعد القادم لإطلاق صاروخ "بروتون-إم" الفضائي الروسي.

وقال رغوزين في تغريدة على "تويتر" إن اللجنة الحكومية المشرفة على قاعدة "بايكونور" الفضائية قررت نقل صاروخ "بروتون-إم" ووضعه على منصة الإطلاق في 2 أغسطس الجاري، استعدادا لإطلاقه في السادس من هذا الشهر.

وبالرغم من أن روغوزين لم يعلن بشكل مباشر عن نوع المركبة أو القمر الصناعي الذي سيحمله هذا الصاروخ إلى الفضاء، لكن التوقعات تشير إلى أنه سينقل القمر العسكري الرابع من مجموعة أقمار Blagovest التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

Госкомиссия на Байконуре приняла решение о вывозе завтра - 2 августа ракеты космического назначения "Протон-М" на стартовый комплекс. Пуск запланирован на вторник 6 августа. pic.twitter.com/lLldDBJJgm — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 августа 2019 г.

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وكان نائب قائد القوات الفضائية الروسية، إيغور موروزوف، قد صرح في وقت سابق بأن القمر الأخير من مجموعة أقمار Blagovest العسكرية الروسية من المفترض أن يطلق صيف العام الجاري.

وسيصبح هذا القمر رابع قمر في مجموعة أقمار Blagovest التي تعتمد عليها وزارة الدفاع الروسية في الاتصالات والرصد والاستشعار عن بعد، حيث كانت قد أطلقت أول تلك الأقمار في أغسطس 2017، والقمرين الآخرين في أبريل وديسمبر عام 2018.

ومن المفترض أن تصبح عملية إطلاق هذا القمر آخر عملية إطلاق للأقمار الصناعية العسكرية التي تجريها روسيا من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، ومستقبلا ستعتمد قاعدة "بليستسك" فقط في هذا النوع من العمليات.

المصدر: نوفوستي