رائدا فضاء روس يجربان بزة جديدة (صور)

تمثل تجربة الخروج إلى الفضاء الخارجي دائما خطوة نحو المجهول، لذلك يقوم رواد الفضاء بتجارب وتدريبات عديدة لبزات الفضاء التي يستخدمونها على الأرض أولا، قبل استخدامها في الفضاء.

وتشمل هذه التدريبات جزئين. الجزء الأول هو التدريب على العمل في المحطة الفضائية الدولية يوم الخروج إلى الفضاء الخارجي، والترتيبات الضرورية لعملية الخروج والدخول إلى البزات الفضائية. والجزء الثاني يشمل الدخول إلى بزة الفضاء "إم كي إس-أورلان" وإغلاق وفتح القسم الوسيط بين المحطة والفضاء الخارجي. ولا تشمل هذه التدريبات المهام التي يقوم بها الرواد في الفضاء الخارجي المفتوح، والتي أحيانا ما تستمر أكثر من ست ساعات.

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وقام بهذه التدريبات البعثة 61/62 إلى المحطة الفضائية الدولية والتي تشمل رائد الفضاء، أوليغ سكريبوتشكا، وبديله رائد الفضاء، سيرغي ريجيكوف. وقد خرج سكريبوتشكا إلى الفضاء المفتوح قبل ذلك ثلاث مرات، لكنه صرح أثناء عملية التدريب: "لابد من إجراء التدريبات على نحو شامل، بدءا من محاكيات القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية، وانتهاء بعملية الخروج من المحطة والدخول إليها. حيث يتعين مراجعة التقنيات الجديدة، والتدرب على التعديلات الجديدة، وهو أمر ضروري وهام في كل مرة نستعد فيها للخروج إلى الفضاء المفتوح".

ويفترض أن يخرج أحد الرائدين (سكريبوتشكا أو بديله ريجيكوف) إلى الفضاء المفتوح في نوفمبر المقبل، بعد وصوله محطة الفضاء الدولية في أغسطس المقبل.

المصدر: روس كوسموس