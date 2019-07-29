صاروخ ياباني وقوده "ساكي" يسقط في البحر

أجرت شركة Interstellar Technologies اليابانية رابع تجربة لإطلاق صاروخ MOMO-4 الذي صممته، حيث أنه سقط في البحر بعد فترة قصيرة من إطلاقه.

وتشير وكالة "نوفوستي"، إلى أن الكمبيوتر المثبت على متن الصاروخ اكتشف خللا وأوقف عمل المحركات. وكان من المقرر أن يصل الصاروخ MOMO-4 إلى الفضاء الخارجي بمساعدة وحدة خاصة وإطلاق طائرات ورقية، على أن تقوم الكاميرات بمراقبة هذه العملية. كما أن الخبراء مزجوا مع الوقود على سبيل التجربة مشروب "ساكي" الكحولي، وعلى متنه همبرغر وحبوب البن.

وكانت هذه التجربة الرابعة لشركة Interstellar Technologies نجحت واحدة منها فقط. التجربة الأولى سقط الصاروخ، بعد مضي 66 ثانية على إطلاقه من ارتفاع 20 كيلومتر، وفي الثانية انفجر بعد مضي أربع ثوان على إطلاقه، وجرت التجربة الثالثة في مايو 2019 وكانت ناجحة حيث بلغ الصاروخ MOMO-3 ارتفاع 110 كيلومتر، وبعد مضي 10 دقائق سقط في المحيط الهادئ.

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الصاروخ MOMO طوله 10 أمتار وقطره 50 سنتيمترا ووزنه حوالي طن، وتبلغ كلفته زهاء 440 ألف دولار. ويأمل المصممون في أن يبدأ إنتاج هذه الصواريخ عام 2020 لتقوم بنقل الأقمار الصناعية الصغيرة جدا إلى الفضاء.

المصدر: لينتا. رو