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روسيا ترسل روبوتها المتطور إلى الفضاء المفتوح

الفضاء

روسيا ترسل روبوتها المتطور إلى الفضاء المفتوح
Sputnik Alexandr Ovcharov
الروبوت الفضائي الروسي Skybot F-850 المعروف بـ"فيودور"
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أشارت مصادر في وكالة "روس كوسموس" إلى احتمال إرسال الربوت الروسي Skybot F-850 المعروف بـ"فيودور" في رحلات إلى الفضاء المفتوح مستقبلا.

وأكدت المصادر أن المختصين في مجال التقنيات الفضائية في روسيا بدأوا فعلا بمناقشة مشروع تزويد هذا الروبوت بمعدات وتقنيات جديدة ستساعده على العمل في مهمات خاصة في الفضاء المفتوح، وربما يزود بأذرع جديدة أو قاعدة مجنزرة، وأن الخطة الموضوعة لآلية عمله في المستقبل تشمل فعلا مثل هذه الأفكار.

كما أوضح القائمون على مهمة Skybot F-850  العلمية أن رائد الفضاء الروسي، الكسندر سكفرتسوف، سيتولى الإشراف على هذا الروبوت أثناء تواجده مستقبلا على متن المحطة الفضائية الدولية، وسيساعده في ذلك خبراء موجودون في المراكز الأرضية الروسية المتخصصة بإدارة الرحلات الفضائية، والذين سيعطون توجيهاتهم لرائد الفضاء عن بعد باستخدام تقنيات الفيديو.

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وكانت مصادر في وكالة "روس كوسموس" الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن إطلاق الروبوت المذكور على متن مركبة Soyuz MS-1 بواسطة صاروخ Soyuz-2.1a، من المفترض أن يجري في قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان في 22 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 6:38 بتوقيت موسكو.

ومن المخطط أن تصل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية لتلتحم بها في 24 أغسطس، في تمام الساعة 8:31 بتوقيت موسكو، لينتقل الروبوت بعدها إلى القسم الروسي في المحطة، ويباشر مهامه الاختبارية في الفضاء.

المصدر: نوفوستي

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