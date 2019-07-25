متى تطلق روسيا روبوتها المتطور إلى الفضاء؟

أعلنت مصادر في وكالة "روس كوسموس" عن الموعد المفترض لإطلاق روسيا لروبوتها Skybot F-850 المعروف بـ "فيودور" نحو المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للمصادر فإن إطلاق الروبوت المذكور على متن مركبة Soyuz MS-1 بواسطة صاروخ Soyuz-2.1a، من المفترض أن يجري في قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان في 22 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 6:38 بتوقيت موسكو.

ومن المفترض أن تصل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية لتلتحم بها في 24 أغسطس، في تمام الساعة 8:31 بتوقيت موسكو، لينتقل الروبوت بعدها إلى القسم الروسي في المحطة، ويباشر مهامه الاختبارية في الفضاء.

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وكانت مصادر في وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد صرحت قبل فترة بأن الروبوت وصل إلى قاعدة "بايكونور"، ويواصل الخبراء تجهيزه واختبارات تقنياته استعدادا لإطلاقه في رحلته الأولى إلى الفضاء.

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذا الروبوت منذ عدة سنوات، وصممته ليكون بهيئة رجل آلي مخصص للعمل على الأرض وفي الفضاء، وفي الأماكن التي يعجز الإنسان عن العمل فيها، ليساهم مستقبلا في بناء المستعمرات على سطح القمر والمريخ.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) 23 июля 2019 г.

ومؤخرا أطلقت صفحة إلكترونية له على "تويتر"، انتشر فيها فيديو يظهر كيف يقوم هذا الروبوت بالتعرف على تقنيات المركبة التي ستحمله إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي