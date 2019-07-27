استلام أول بيانات علمية من المرصد الفضائي الروسي

أفاد معهد البحوث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن مرصد الفيزياء الفلكية الفضائي "Spectr-RG" أجرى أول مراقبة بالأشعة السينية.

وجاء في بيان المعهد، "تم خلال الاتصال بالمرصد الفضائي "Spectr-RG" يوم 24 يوليو الجاري، تشغيل الكاشف URD28 لإحدى مرايا منظومة ART-XC للمرصد.

ويعد هذا أول قياس يقوم به جهاز كشف خلفية الأشعة السينية على مسافة حوالي مليون كيلومتر من الأرض!".

وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس" سابقا أن المرصد "Spectr-RG" سيصل إلى نقطة عمله يوم 20 أكتوبر وفي الثالث من نوفمبر سيباشر مهمته في مراقبة القبة السماوية.

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وفور وصوله إلى النقطة المقررة سيقوم ثماني مرات بمسح كامل خلال أربع سنوات للقبة السماوية. وستخصص 2.5 سنة لمراقبة أجرام سماوية معينة وفقا لطلبات المجتمع العلمي الدولي.

ويذكر أن المرصد الفضائي "Spectr-RG" كان قد أطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل الثقيل "بروتون-إم" مع وحدة التعجيل " DM-03" يوم 13 يوليو الجاري من مطار بايكونور الفضائي.

المصدر: نوفوستي