فيديو يصور تحليق التلسكوب الفضائي "Spectr-RG" في المدار
Sputnik
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نشر معهد البحوث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيديو عن تحليق التلسكوب الفضائي "Spectr-RG" فوق الأراضي الروسية، والذي أطلق يوم 13 يوليو الجاري.
أطلق التلسكوب "Spectr-RG" إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل "بروتون-إم" من مطار بايكونور الفضائي. وسوف يبقى "Spectr-RG" مدة ثلاثة أشهر في منطقة واحدة يقوم خلالها بمراقبة نقطة لاغرانج L2 التي تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض حيث تتعادل جاذبية الأرض والشمس.
التلسكوب "Spectr-RG" هو مشروع روسي- ألماني مشترك هدفه إنشاء مرصد فلكي فيزيائي مداري لدراسة الفضاء في نطاق الأشعة السينية.، للحصول على خارطة للكون تثبت عليها كافة المجرات الكبيرة.
المصدر: نوفوستي
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