اكتشاف نجمين ميتين "يرقصان" بشكل يتحدى توقعات العلماء

اكتشف العلماء، على بعد 7800 سنة ضوئية فقط من الأرض، نجمين ميتين يدوران حول بعضهما بسرعة قياسية.

واستخدم العلماء في معهد كاليفورنيا للتقنية، كاميرا الماسح الفلكي واسع النطاق Zwicky Transient Facility، عندما اكتشفوا النظام الثنائي للأقزام البيضاء، والمسمى ZTF J1539+5027 أو J1539 بشكل مختصر.

Here's a fascinating article by Kevin Burdge, a graduate student @Caltech, who discovered the fastest eclipsing binary system: https://t.co/frRnuLZf0j — NOAO (@NOAONorth) July 24, 2019

وتبلغ الفترة المدارية لهذه الأقزام البيضاء 6.91 دقيقة فقط، وهي أقصر فترة تم اكتشافها لنجم ثنائي (النجم الثنائي الذي يتنوع سطوعه بشكل دوري حيث يمر المكونان أحدهما أمام الآخر)، ويعد هذا ثاني أسرع نجم ثنائي من الأقزام البيضاء التي شوهدت حتى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُرى فيها قزم أبيض "يبتلع" الآخر، ولكن من النادر أن يتمكن العلماء من التقاط هذا الحدث في الوقت الفعلي.

ويقع القزمان الأبيضان في مسافة قريبة جدا من بعضهما البعض حيث يفصل بينهما 80 ألف كلم فقط، ويسافران بمئات الكيلومترات في الثانية.

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ويعرف علماء الفلك هذا النظام رسميا بأنه "ثنائي الكسوف" لأنه، من وجهة نظرهم، يمر أحدهما باستمرار أمام الآخر، الأكثر إشراقا، بشكل يحجب معظم الضوء، وعندما يجتمعان يشكلان كتلة تشبه كتلة شمسنا، لكنهما ليسا توأما، حيث أن أحدهما أصغر قليلا من الآخر.

كما يشير العلماء إلى أن القزم الأصغر ترتفع درجة حرارته بشكل لا يصدق حيث تبلغ نحو 50 ألف درجة مئوية، أو 9 أضعاف درجة حرارة الشمس.

ويعتقد العلماء أن ارتفاع درجة الحرارة بهذا القدر يعود إلى بدء القزم الأبيض في ابتلاع النجم الأكبر حجما منه، إلا أنه لا توجد الأشعة السينية المرتبطة بعملية التزايد هذه.

ويوضح الباحث الرئيسي في الدراسة، كيفن بيردغ، أن هذا قد يرجع إلى مناطق تراكم أكبر من المعتاد تنبعث منها أشعة فوق بنفسجية وضوء مرئي بدلا من الأشعة السينية.

المصدر: إنغيدجت