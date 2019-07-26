الهند ستجري مناورات عسكرية في الفضاء

تنوي الهند أن تجري نهاية الأسبوع الجاري مناورات IndSpaceE العسكرية بصفتها أول مناورات فضائية في تاريخ البلاد.

أفادت بذلك الأربعاء 24 يوليو صحيفة Times of India الهندية نقلا عن مصدر حكومي.

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وقال المصدر إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أشار إلى أن اختبار السلاح المضاد للأقمار الصناعية الذي أجرته الهند في مارس الماضي يزيد من القدرة الدفاعية للبلاد. وفي هذا السياق فإن مناورات IndSpaceE ستستعرض ردودا هندية عسكرية محتملة على التصعيد في الفضاء.

وحسب المصدر فإنه يجب على الهند تهيئة الظروف لحماية مصالحها في الفضاء.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي مودي كان قد أعلن في 27 مارس الماضي عن نجاح اختبار منظومة А-SAT المضادة للأقمار الصناعية التي أسقطت قمرا صناعيا محلقا في مدار الأرض المنخفض، الأمر الذي حوّل الهند إلى دولة فضائية عظمى.

وفي هذا السياق فإن وزارة الخارجية الهندية أعلنت أن البلاد لا تنوي بدء سباق التسلح في الفضاء. وتجربتها تلك لا تستهدف أي دولة.

المصدر: تاس