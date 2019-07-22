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الاختبار الناري لمحرك صاروخ "سويوز – 5 " الروسي

الفضاء

الاختبار الناري لمحرك صاروخ
Sputnik Sergey Mamontov
صورة أرشيفية
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سيجري الاختبار الناري لمحرك " إر دي – 171 إم في" الروسي الذي سيستخدمه صاروخ "سويوز – 5" الروسي الواعد في النصف الثاني لشهر ديسمبر القادم.

أفاد بذلك رئيس شركة "إينيرغوماش" المصنعة للمحركات الفضائية ،إيغور أربوزوف، في حديث أدلى به في 22 يوليو لوكالة "تاس" الروسية.

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وأوضح، أربوزوف" أن شهر ديسمبر سيشهد سلسلة من الاختبارات النارية للمحرك.

يذكر أن الاختبار الناري يعني تشغيل المحرك على الأرض لمدة قصيرة.

جدير بالذكر أن روسيا تعمل على تطوير هذا النوع من الصواريخ (سويوز - 5)، لتحل محل صواريخ "زينيت" الأوكرانية الصنع، وتستعمل كصواريخ فضائية خفيفة، قادرة على نقل 18 طنا من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة.

ويتوقع أن ينتهي الخبراء الروس من تصنيع واختبار هذه الصواريخ في العامين القادمين، ليطلقوا أول صاروخ منها من قاعدة "بايكونور" مع حلول 2022.

المصدر: تاس

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