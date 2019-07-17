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رائد الفضاء الإماراتي يقيس بزة الفضاء الروسية (فيديو)

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يستعد رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، وبديله، سلطان النيادي لرحلة مرتقبة إلى محطة الفضاء الدولية، 25 سبتمبر المقبل.

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وفي إطار تلك الاستعدادات قام الرائدان بقياس بزتي الفضاء الخاصتين بهما، في شركة "زفيزدا" Zvezda لصناعة بزات الفضاء. حيث يقوم الرائدان بتجربة هذه البزات في ظروف ضغط خاصة. فيرتدي رواد الفضاء البزة "سوكول كي في 2" Sokol KV2، التي يرتدونها على متن صواريخ "سويوز"، وأيضا الملابس التي يرتدونها على متن المحطة الفضائية الدولية في ظروف انعدام الوزن.

ويستغرق تحضير رائد الفضاء لارتداء البزة الفضائية حوالي ساعتين.

المصدر: وكالات

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