وجبات حلال على متن محطة الفضاء الدولية من أجل أول رائد فضاء إماراتي

كشفت تقارير جديدة أن أول رائد فضاء إماراتي، سيحصل على قائمة طعام خاصة تلبي احتياجاته خلال رحلته خارج الكوكب.

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ويستعد رائد الفضاء هزاع المنصوري، حاليا لمهمته نحو محطة الفضاء الدولية التي ستنطلق في 25 سبتمبر المقبل، فيما تعمل شركة Space Food Laboratory، المتخصصة في إنتاج طعام رواد الفضاء، على إعداد قائمة من الأطباق الإماراتية التقليدية بما في ذلك "المضروبة" و"البلاليط" و"الصالونا".

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، فإن مختبر Space Food Laboratory، سيزود المنصوري بالطعام الحلال المعلب، والذي سيشمل أشهر الأطباق التقليدية في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المنتظر أن ينطلق المنصوري نحو الفضاء على متن المركبة "سويوز إم إس – 15" الفضائية الروسية، ليعمل في المحطة الفضائية الدولية لمدة 8 أيام قبل العودة إلى الأرض.

وسيرافق المنصوري كل من رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مائير، وسيجري أول رائد فضاء إماراتي عددا من التجارب العلمية قبل العودة إلى الأرض في 3 أكتوبر من العام الجاري.

المصدر: gulfnews