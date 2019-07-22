طاقم "سويوز" الروسية يصل محطة الفضاء

نجحت مركبة "سويوز إم إس-13" الروسية بالوصول إلى محطة الفضاء الدولية والتحمت بها، لتوصل الرواد إلى المحطة بأمان.

وأشارت مصادر في وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إلى أن المركبة وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية قبل 4 دقائق تقريبا من الموعد المحدد، وبدأت بالالتحام بها في الـ 21 من يوليو الجاري عند الساعة 1:47 بتوقيت موسكو.

وحملت هذه المركبة إلى المحطة الفضائية كلا من: رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والأمريكي أندرو مورغان التابع لوكالة "ناسا"، والإيطالي لوكا بارميتانو، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

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ومن المفترض أن يمضي سكفورتسوف و بارميتانو 201 يوما على متن المحطة، ليعودا إلى الأرض في السادس من فبراير 2020، أما مورغان فيبقى على متن المحطة 256 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن مركبة "سويوز" التي حملت هؤلاء الرواد إلى الفضاء كانت قد انطلقت على متن صاروخ "سويوز إف غي" من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان في 20 يوليو الجاري عند الساعة 19:28 بتوقيت موسكو.

المصدر: لايف. رو